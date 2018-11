Det er nuanceret tv, når Jersild beretter om jordens mægtigste mand. Der tilsyneladende befinder sig på månen

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Bo Tao Michaëlis om ’Jersild om Trump’ på DR 2.

I Franklin Schaffners fabelagtige film ’Patton’ fra 1970 med George C. Scott i hovedrollen som den excentriske, flamboyante, krigsglade og digtskrivende general med perlemorsrevolvere i begge sider som en anden sherif i en western, er der en scene, hvor tyske generaler ser en dokumentarfilm om den sejr- og succesrige amerikaner. De kan simpelthen ikke forstå ham og hans i deres øjne forrykte krigsførelse, som fører til sejre for de allierede. Hele filmens latente morale er da også, at Patton var for ærkeamerikansk for resten af verden.

Jersild om Trump. DR 2 10. nov., kan streames på dr.dk

Gælder det til en vis grad ikke også for præsident Trump? At forstå ham er mere og mere mission impossible? Især når han som rapkæftet hidsigprop frækt skoser den nærgående, næsvise og obsternasige journalist Jim Acosta og dernæst smider ham ud af sit hjem. En skør scene, som mere hører hjemme i en af Frank Capras populistiske komedier fra 30’erne end i vore dages seriøse senmoderne demokratiske civilisation. Dernæst kalder han et spørgsmål om nationalisme fra en farvet kvinde racistisk. Selv om nationalisme i USA just alt for ofte har samme hvide farve som de kitler, Ku Klux Klan klæder sig i.

Nuanceret underholdning

Begge emner og mere til var oppe at vende i forrige omgang af ’Jersild om Trump’. Sammen med hans vidende og formidlende kommentatorer, professor Jørn Brøndal og lektor Mette Nøhr Claushøj, var vi endnu en gang på rundtur i Det Hvide Hus og omegn.

Endnu en gang i selskab med Jordens mægtigste mand, som tilsyneladende befinder sig på Månen. Lever i en dimension, som i hvert fald mange europæere har svært ved både at forstå og kapere, men som også har sin egen sofistikerede snedighed. Ved at udnævne sin håndgangne mand og en kopi af sig selv til foreløbig justitsminister kan han muligvis forhale og kanske afmontere Muellers undersøgelser om de russiske forbindelser.

Er det ikke for meget, at dansk fjernsyn har ugentlige programmer om en amerikansk præsident og hans meritter? Er det ikke noget, vi kan ordne i nyhederne, få overstået blandt alle de andre aktuelle hændelser ude i verden?

For mig er det retoriske spørgsmål. Jeg synes, programmerne er fine. Faktisk ganske mere dialektiske og nuancerede end entydige og forudsigelige omkring manden og hans meninger om dit og dat, magt med pjat. Og ikke mindst om baggrunden for hans succes. At jo mere man går efter manden, jo mere kan han skabe sin egen udgave af ’Mr. Smith kommer til Washington’, Capras gamle helt, der renser ud i den mere eller mindre magtglade og mondæne elite.