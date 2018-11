Programchef på Kanal 5: Britta Nielsens døtres advokater henvendte sig til os med ønsket om at udtale sig Kanal 5 bragte onsdag aften et interview med den svindelsigtede Britta Nielsens to døtre, som også er sigtet i sagen. Men er det i orden, at medierne bringer lange interviews, som måske kan påvirke en verserende sag?

Vibeke Borberg, chef for forskning og viden på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, ph.d. i medieret:

»I tilfældet med sagen om Britta Nielsens døtre ville jeg særligt overveje, om døtrene kan overskue konsekvenserne af at medvirke i sådan et program på det her tidspunkt«.

»Der påhviler mediet et kæmpe ansvar for at sikre, at de kan overskue det. Døtrene kan risikere at stille sig selv dårligere i den kommende retssag ved at have medvirket, hvis de for eksempel er kommet til at sige ting, de ikke skulle have sagt. Dog burde programmet ikke kunne rode ved hverken efterforskning eller retssag, da de, der skal varetage opgaven, er uddannet til at være upartiske. Det er derfor ikke noget retsligt, der forhindrer programmet, men spørgsmålet er, om det er etisk korrekt«.

»I de presseetiske regler står der, at pressen skal tage særligt hensyn til personer, som ikke kan antages at overskue konsekvenserne af deres medvirken. Selv om de her døtre hverken er dårligt begavet eller dårligt stillet, kan det være vanskeligt for dem i den stressede situation, som de er i lige nu, at tage hensyn til sig selv«.

Karen Bro, chefredaktør på Ekstra Bladet:

»Jeg synes ikke, man skal afholde sig fra at interviewe de her to kvinder, som selv gerne vil stå frem og lade sig interviewe. Alle sager er forskellige, men den her sag er anderledes, fordi ingen er løbet efter dem og har tvunget dem til at blive interviewet. Mit indtryk er, at det her er en velovervejet beslutning taget af to voksne kvinder – sikkert i samråd med deres advokat«.

»Døtrene var underlagt navneforbud, som nu er ophævet, fordi de gerne ville have lejlighed til at fortælle deres version. De er jo centrale i en sag, der har hele Danmarks bevågenhed. Derfor er der ingen, der kan være i tvivl om, hvad deres motiv er«.

»Når det så er sagt, har Kanal 5 selvfølgelig et ansvar, det har vi alle sammen. Hos os tager vi altid udgangspunkt i den konkrete sag og spørger os selv: Hvad er op og ned? Har de selv ønsket at stå frem? Er de ved deres fulde fem? Det skal du spørge dig om i hver eneste sag. Og i den her sag kan jeg ikke se, at der skulle være noget, der skulle indikere, at man ikke skulle interviewe de to kvinder«.

Anne Garlichs, programdirektør på Discovery Networks (ejer af Kanal 5):

»Programmet om Britta Nielsens døtre handler om sigtede personer, der ikke er dømt. Og de har ligesom alle os andre også lov til at komme til orde. Det er vel det, man kalder ytringsfrihed. Selvfølgelig er det ikke et dogme, at alle sigtede har ret og lov til det, men det her er en svindelsag i millionklassen i den offentlige sektor. Det har offentlighedens interesse, hvorfor vi bringer et kritisk interview med dem. Så vidt jeg er orienteret, har vi også overholdt alle de presseetiske regler«.

»Samtidig er det døtrenes advokater, der henvendte sig til os med ønsket om at udtale sig. Vi har derfor tillid til, at de er bevidste om den beslutning, de har taget. Det vigtige er blot at stille kritiske spørgsmål, og det synes jeg, at vi gjorde i den grad. Derfor synes jeg heller ikke, det har været problematisk at bringe interviewet. I forhold til døtrene tænker jeg ikke, at vi som medie skal tage ansvar for den dagsorden, de ønsker at sætte«.