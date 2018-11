Ny DR-serie har både klichéfyldte kusser og påfaldende præcise ungdomskomplekser Er 'Doggystyle' en stereotyp eller kærlig portrættering af den danske ungdom? Anmelderne er uenige.

Storbyen er havremælk, kussetegninger og nærtagethed, provinsen er e-cigaretter, falske negle og Mokaï-fester. Stereotyperne i den danske ungdom er trukket skarpt op i DR 3’s nye fiktionssatsning ’Doggystyle’ - og det er uenigheden mellem anmelderne også.

Den 30-årige debutantinstruktør Anna Emma Haudal er i den nye serie taget hjem til Odsherred, hvor hun selv er fra, for at filme historien om sin hovedperson Asta. En 21-årig kvinde, der må starte forfra blandt provinspøblen, da skuespillerdrømmene i København brast efter første kortfilm.

Men er det lykkedes at lave en ungdomsserie, der giver den danske ungdom en virkelighed at spejle sig i, som ikke er helt glittet og overamerikaniseret?

Ja, mener Berlingskes anmelder.

»DR 3’s første store fiktionssatsning ’Doggystyle’ omfavner den danske ungdom med så meget varme, at man nemt forelsker sig - og måske også glæder sig lidt over, at man ikke længere er 20 år«.

Selv om anmelderen »frygter at befamle noget, der er lavet for og af en anden målgruppe«, får serien og ungdommen ubetinget kærlighed med på vejen fra den ældre generation.

Helt så imponeret er Politikens anmelder ikke. For når Asta er til samtale i et kvindekollektiv på Nørrebro, hvor væggene er beklædt med kusseplakater, og beboerne er uden et glimt af selvironi, bliver det lidt for småt med nuancerne.

»Jeg tror, det er sådan, Uffe Holm ville beskrive et kvindekollektiv på Nørrebro, men det er jo ikke ham, vi har ringet op. Skulle vi ikke høre fra en insider? Jeg har været i masser af kollektiver i brokvartererne, og tro mig, der er rigeligt at gøre grin med uden at ty til hippieklicheerne«.

Også fremstillingen af ubehjælpelige Odsherred, hvor Asta bliver kaldt egnens svar på Mads Mikkelsen, fordi hun har vist bryster i en kortfilm, får af Politiken kritik for at portrættere provinsen »gennem millenium-ironisk tonede københavnerbriller«.

Soundvenues anmelder har ikke den slags forbehold. Her bliver seriens evne til at spejle ungdommen kaldt »påfaldende præcis«, imens filmmagasinet Ekko nok ville kalde den præcision lidt mangelfuld.

»Hvor Jose under den rå facade rummer en skrøbelighed, som bryder med stereotypen om den jævne provinspige, bekræfter Asta i de første fire afsnit desværre lidt for meget stereotypen om københavneren«.

Jose er barndomsveninden, som Asta ikke helt vil være ved, fordi hun går i lyserødt, ikke kan udtale ordet polyamourøs og stadig bor i Odsherred. Men som kan se det provinsielle i provinsen, når Asta ikke kan se det prætentiøse i storbyen.

»Om Asta virkelig er en kliché, eller om hun bare prøver at være én, må seriens sidste seks afsnit vise«, bliver konklusionen.

Magasinet smider lige trumf på med tilføjelsen: »skriver Ekkos anmelder, som er på alder med hovedpersonen«. Og så har vi vist fået slået fast, hvem der kan agere smagsdommer for tv til ungdommen.