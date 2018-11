Oscar-vinder kritiserer den amerikanske filmverden: Hvornår ser vi nogensinde en kyssescene mellem en sort kvinde og en hvid mand? I ’Widows’ spiller Viola Davis for første gang en hovedrolle, hvor hendes hudfarve ingen særlig betydning har. Den slags roller får sorte, kvindelige skuespillere alt for sjældent, mener Davis, der ofte og gerne peger på den manglende ligestilling mellem køn og racer i Hollywood.

I begyndelsen af ’Widows’ ligger Viola Davis’ karakter i sengen sammen med sin ægtemand, der spilles af Liam Neeson.

Deres kys er lidenskabelige, og som Viola Davis sagde i et interview i The Guardian for nylig, vil publikum sikkert bare synes, det er skønt med en kyssescene mellem en sort kvinde og en hvid mand, og at det ikke er specielt opsigtsvækkende.

Blå bog Viola Davis Amerikansk skuespiller og producer født 11. august 1965. Blev oscarnomineret for og brød igennem med en birolle i ’Doubt’ i 2008. I 2012 blev hun nomineret igen, denne gang for sin hovedrolle i filmen ’Niceville’. Modtog i 2010 en Tony-pris for sin hovedrolle i August Wilsons skuespil ’Fences’. Fik i 2015 som den første sorte kvindelige skuespiller en Emmy for sin hovedrolle i tv-serien ’How to Get Away with Murder’. Modtog i 2017 bl.a. en Oscar, en Golden Globe og en Baftapris for sin birollepræstation i filmen ’Fences’. Står sammen med sin mand Julius Tennon bag produktionsselskabet JuVee Productions.

Vis mere

Men, siger Viola Davis, hvis det ikke er noget særligt at se en sort kvinde og en hvid mand i et erotisk møde, hvorfor ser man det så ikke oftere i amerikansk film?

»Vil man nogensinde få det at se igen?«

Som hun ofte gør i forbindelse med filmpremierer, bruger Viola Davis lanceringen af ’Widows’, der har dansk premiere i dag, til at sætte spørgsmålstegn ved regerende normer og strukturer i den branche, hun efter flere årtiers arbejde er blevet en stor og respekteret stjerne i. 53-årige Davis er for eksempel den foreløbig eneste sorte skuespiller, der har modtaget både en Oscar, en Emmy og en Tony.

Gennem det seneste årti har hun spillet gradvis større filmroller, og da hun sidste år fik sin Oscar-statuette for sin præstation i en fyldig birolle i filmen ’Fences’, var iagttagere inde på, at hun fortjente en tv-pris oveni for at holde en bevægende takketale.

Essensen i den tale var, at Viola Davis er vokset op i det, der kaldes for mulighedernes land, men at der kun er ét sted i Amerika, hvor alle har lige muligheder: kirkegården.

Selv har hun følt, at hun på grund af sin hudfarve har haft færre muligheder end hvide kolleger. I den sammenhæng er ’Widows’ en milepæl for hende.

Fortryder ’Niceville’

Da Viola Davis var spæd og den yngste af fem søskende, flyttede hendes forældre fra South Carolina til Rhode Island. Det var i 1965, familien var fattig, og af økonomiske årsager lod forældrene de to ældste af deres børn blive hos bedsteforældre sydpå.

Viola Davis’ far arbejdede med at træne heste. Hendes mor arbejdede på fabrik og var aktiv i borgerrettighedsbevægelsen, og Viola Davis selv blev aktiv i studenterbevægelsen som teenager.

Allerede i grundskolen tog hun kurser i scenekunst, og efter high school fortsatte hun med at uddanne sig i den retning på først Rhode Island College og siden – i fire år – på den eftertragtede Juilliard School i New York.

En årrække og mange mindre teaterroller senere vakte hun første gang for alvor opmærksomhed på Broadway, da hun i 2001 medvirkede i forestillingen ’King Hedley II’. Her spillede Viola Davis en mor, der kæmper for retten til abort, og for den præstation modtog hun den første af sine foreløbig to Tony-priser.

Derefter begyndte hun at få flere roller i tv-serier og film, og da hun i 2008 gjorde væsentligt indtryk i en lille rolle over for Meryl Streep i ’Doubt’, fik hun både sin første oscarnominering og en god veninde.

Blandt de filmroller, som Viola Davis siden har spillet, er rollerne som tjenestepigen Aibileen Clark i ’Niceville’ og som moren og hustruen Rose Maxon i ’Fences’ de mest kendte. Hun blev oscarnomineret for begge præstationer.

Men mens hun udelukkende har rost August Wilsons skuespil ’Fences’ og udtrykt glæde over at spille med i filmatiseringen af det drama, så har hun kritiseret biografsuccesen ’Niceville’ for at fremstille sorte kvinder stereotypt.

Selv om rollen som Aibileen Clark udløste en oscarnominering og gjorde hende endnu mere kendt som filmskuespiller, fortryder Viola Davis, at hun sagde ja til den:

»Jeg følte ikke, at stuepigernes stemme blev hørt i den film«, sagde hun tidligere i år til The New York Times.

»Hvis man laver en film, hvor hele præmissen er at skildre, hvordan det var at arbejde for hvide mennesker og opfostre børn i 1963, så vil jeg gerne virkelig mærke, hvordan det var. Men det træder slet ikke frem«.

En enke, der tilfældigvis er sort

Der skal mod til offentligt at sige, at man fortryder sin medvirken i en så afholdt film som ’Niceville’. Men jo mere succes, Viola Davis får, desto mere modig synes hun at blive.

I samme interview i The New York Times blev hun bedt om at nævne de tre ting, der har været de største udfordringer i hendes professionelle karriere. Uden falsk beskedenhed og med mange års skuespilerfaring i bagagen svarede hun først:

»At finde virkelig gode roller, som jeg følte var værdige til mit potentiale og talent«.