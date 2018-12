Den subtile julethriller: Vanvittigt program med Caroline Fleming er noget af det mest passiv-aggressive fjernsyn, man kan finde

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Rasmus Helmann om 'Jul på Valdemars Slot' på TV 2

Julemiraklerne drysser så småt ned over os som snefnug fra en uvasket menneskemanke. Som søde juledekorationer fra Aldi, brunkager, der kan holde sig til 2037, og feel good-fjernsyn, der invaderer alle sendeflader.

Sidstnævnte kan især være trættende, når ’Alene hjemme’ har mast sig ind i den bedste sendetid for syttende gang. Men der er også det, som aldrig mister værdi. Det, som kan bære en genudsendelse med stolthed.

Og det kan ’En stor dag på godset – Julespecial’ med eksbaronesse Caroline Fleming i fokus, og hun sætter mildest talt nationalheltinden Lene Beier på sit livs prøve.



Den subtile julethriller begynder foran Valdemars Slot, hvor Caroline Fleming får dirigeret den yngste generation op i hestekareten med sin karakteristiske stemme, der næsten får kravebenene til at hoppe ud af kroppen. For som i enhver anden familie skal de ud at finde et juletræ.



Eksbaronessen byder også senere på hvid gløgg i sit London-hjem, hvor hun ganske hørbart fortæller om sine juletraditioner, mens hun rører i kobbergryden. Lene er selvfølgelig med, og hun når kun lige at tænde for vandhanen i køkkenet, før fanden er løs. Der ryger nemlig en smule ved siden af. »ÅÅÅÅÅÅH«, kommer det fra Caroline Fleming, der straks løber hen til gerningsstedet: »Ja, ej, ved du hvad? Den tager jeg lige«, mens hun får Lene Beier væk.

Der bliver også tid til rødkålsindkøb og nye øjenbryn. Fortællinger om, at de spiser risengrød til forret for at vise respekt for dem, der ikke har så meget. Og bliver pludselig afbrudt af au pairen, der kommer hjem med yngstesønnen, ’Nikonus’.

Senere på aftenen står den på asiatisk julemad, hvor Lene Beier er henvist til en barstol i hjørnet, så man næsten ikke kan se hende. »Skal jeg hjælpe med noget?«. Caroline Fleming svarer prompte: »Nej«.

Før man ved af det, går turen tilbage til Valdemars Slot, hvor herlighederne afsluttes, næsten ikke kunstigt, hvor Caroline Fleming byder velkommen i en af sine »helt almindelige stuer«, hvor hun læser højt fra ’Peters jul’, som hun gør hvert år(!).

Som i en ægte juleklassiker er det feel good-fjernsyn med meget lidt substans, og i dette tilfælde en smule skjult reklame for det tilbageværende bedre borgerskab i Danmark.

Men hvis man er hurtig undervejs, pauser man og kigger på Lene Beiers ansigtsudtryk, når hun får en sproglig begmand af eksbaronessen. For det er noget af det mest passiv-aggressive fjernsyn, man kan finde. Og hvis man kan holde til 26 minutters reportage med Caroline Fleming, der fortæller om sit fantastiske og vanvittige liv, er man vidne til et sandt tv-mirakel.