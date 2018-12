Mette Frederiksen fremstår tillukket og utilnærmelig i selskab med Anders Agger

DR-værtens forsøg på at trænge ind bag socialdemokratens parader lykkes aldrig for alvor i ellers stærkt tv-koncept.

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Johan Bendtsen om ’Indefra med Anders Agger - Oppositionsleder’ på DR 1, der kan streames dr.dk.

På DR 3 fik seerne for nylig et indblik i statsminister Lars Løkke Rasmussens såkaldt ualmindelige hverdag. Og Venstre-formanden er ikke den eneste bejler til titlen som landets kommende leder, der i disse dage kan opleves på statsradiofoniens forskellige platforme.

På hovedkanalen har Anders Agger nemlig taget en længere svingom med Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, og det var både tåkrummende og interessant tv – selv om sidstnævnte ikke var Frederiksens fortjeneste.

Vi indleder helt oppe i ansigtet på den socialdemokratiske leder, som på vej ind i folketingssalen på ikke mindre end tre forskellige måder proklamerer, at Lars Løkke aldrig har villet møde hende i en debat. »Men her er han tvunget til det«, som hun formulerer det med et så stålfast blik, at man næsten kan høre kommunikationsafdelingen klappe i baggrunden.

Lettere anstrengt

Næste stop er Hareskov Station, for Mette er nemlig sådan en, der tager S-toget til arbejde. Og desuden har hun en travl og skemalagt hverdag – hvilket blandt andet skyldes, at hun bestræber sig på at komme hjem til sine børn. Flueben ved familien. Og ved den røde neglelak.

På kontoret er der både frugtkurv og feministisk manifest på bordet, og fra væggen holder Jens Otto Krag et vågent øje med situationen. Signalerne sidder lige i skabet, og det indtryk forstærkes, da Agger og Frederiksen efterfølgende drager på turne i hovedlandet.

Men bilturen er lidt anstrengt, det virker ikke, som om Frederiksen for alvor har lyst til at være der. Og tilbage på Christiansborg fortsætter de lidt akavede forsøg på at trænge om bag facaden, der besvares med en lukket dør i mere end én forstand.

Om Mette Frederiksen ikke vil eller ikke kan lukke op for posen – både politisk og menneskeligt – er svært at vurdere. Men det er ikke, fordi Anders Agger ikke gør forsøget. Hans lidt charmerende-klodsede forsøg på at få gang i samtalen harmonerer dog ufattelig dårligt med socialdemokratens tilknappethed.

Symptomatisk afrundes programmet med en lukket dør i smasken på Agger, og havde den socialdemokratiske presseafdeling siddet med forhåbningen om, at seerne nu skulle få sig et varmt og åbenhjertigt indblik i mennesket Mette, så må man der være skuffet. Og måske også en kende nervøs – for som Mette Frederiksen selv påpeger, er mistilliden til de folkevalgte historisk høj.