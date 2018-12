Savner du også Donna, Kelly, Brandon og Dylan? Så er der godt nyt

Er du klar til en omgang ’Beverly Hills 90210’?

Og ikke bare genudsendelsen, som du har set så mange gange før. Nej. En helt ny sæson. Så kan du godt glæde dig, for ifølge de amerikanske underholdningsmedier Deadline og Variety er de originale skuespillere samlet for at indspille en ny sæson af den populære tv-serie.

Det er CBS Television Studios, som også stod for indspilningen af den originale serier, der har sat gang i produktionen af en ny sæson af ’Beverly Hills 90210’. Skal man tro rygtebørsen, er der ifølge Deadline flere kanaler, der har vist interesse i serien. Det har CBS selv dog hverken be- eller afkræftet.

Det er skuespillerne Jennie Garth (Kelly), Tori Spelling (Donna), Jason Priestley (Brandon), Ian Ziering (Steve), Brian Auston Green (David) og Gabrielle Carteris (Andrea), som seerne kan få glæde af, når den nye ’Beverly Hills 90210’ kører over skærmen.

Men hvornår det kommer til at ske, er endnu uvist.

Donna og Kelly for altid

Det er ikke første gang, der har været forlydender om endnu en omgang af en af verdens største popkulturserier.

Allerede i marts kom det første pip om en ny sæson: Skuespilleren Tori Spelling – Donna – skrev på sin Instagram-profil en meddelelse, der lød: »Tilbage til arbejdet«. Her kunne kunne samtidig se, at hun var tjekket ind i CBS Studio Center, altså produktionsselskabets studieområde, hvor de i sin tid også optog den originale serie. I opslaget havde hun også tagget Jennie Garth efterfulgt af hashtagget #donnaandkellyforever.

Den oprindelige serie blev første gang vist i 1990, og over ti år blev serien en vaskeægte popkultursensation. Den kom til Danmark i 1992 og er siden blevet genudsendt et utal af gange.