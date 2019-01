Kim Skotte: Clint Eastwoods nye narkofilm mangler et seriøst skud krudt i røven

Det er en ældre herre, der i ’The Mule’ har sat sig bag rattet i en lidt yngre, støvet pickup-truck af mærket Ford.

Virkelighedens Leo Sharp var 88 år, da han blev narkokurér for Sinaloa-kartellet. Sharp er i filmversionen omdøbt til Earl Stone og spilles af Clint Eastwood, der også er blevet 88. Så det har ikke krævet den vilde method acting.

Filmanmeldelse











The Mule The Mule Drama, biografpremiere Instr. Clint Eastwood USA, 2018. 117 min.

Veteranen Earl har efter Koreakrigen viet sit liv til at dyrke dagliljer. Sarte planter, der kun blomstrer i et døgn. Umiddelbart har de ikke meget tilfælles med et forhærdet tidselgemyt, der aldrig har været i stand til at passe og pleje sin familie med tilsvarende kærlig opmærksomhed.

Earl er vant til at køre afsted på de amerikanske landeveje i et sindigt tempo, mens han nynner countrymusik. Han har aldrig fået en færdselsbøde og ligner en harmløs gammel gut. Diskrete kvaliteter, som narkobanderne sætter pris på hos en kurér. Så da internettet gør kål på Earls gartneri, begynder han lidt tilfældigt at smugle narko.

Clint Eastwood var jo Dirty Harry og så sent som i ’Gran Torino’ (2008) viste han, at han ikke havde glemt, hvordan man knækker hårde negle. Så man sidder sådan set bare og venter på, at han finder kæmpekanonen frem.

Men sætter ’The Mule’ en rekord, er det i ubrugte våben. Der er masser af dem, men bortset fra de lerduer, narkobossen plaffer med sit guldgevær, er skyderiet holdt på et absolut minimum.

Nick Schenks manuskript har en velsmurt nok motor, og Eastwood ryster ikke på sin sikre hånd i parrets første samarbejde efter ’Gran Torino’. Helt i tråd med sin hovedperson kører ’The Mule’ afsted i et tempo så mageligt, at enhver risiko for fartbøder er elimineret.

Eastwood er i bemærkelsesværdig grad uinteresseret i sin hovedpersons eventuelle moralske skrupler. Earl smugler flere hundrede kilo hård narko ad gangen. Men kan han bruge pengene til at lappe lidt på sine egne og lokalsamfundets mangler, er det da ikke så tosset. Så det tænker han ikke så meget over.

Filmen får sit betragtelige lune fra Earls små opgør med et moderne samfund, der er blevet helt rundtosset i kompasset af teknologi og travlhed. Mere problematisk er det, at Clint Eastwood synes mindre optaget af den gamle narkokurérs usædvanlige skæbne end af at ryste på hovedet over tidens dårskab og af Earls sagtmodige overvejelser omkring, hvad man dog endte med at bruge livet på.

Et tempo så mageligt, at enhver risiko for fartbøder er elimineret

Muldyret Earl har arbejdet som en hest og brugt pauserne til fest, men familieværdierne glemte han i forbifarten. De andre blev bifigurer. Hvilket de så ironisk også gør i en film, hvor der kun er plads til én hovedperson. Selv en brandvarm Bradley Cooper må i rollen som narkoagent nøjes med at spille tredjeviolin og kaste beundrende blikke på den gamle Clintekonge.

Familieværdierne. Jojo. Det er jo dem, det kommer an på, konstateres det endnu en gang, mens Earl Stone og vi med ham nikker og mærker det trække op til en eftermiddagslur. Hvad den film seriøst mangler, er en fartbøde og et skud krudt i røven på noget mere ophidsende end en lerdue.