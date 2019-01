Nye censurregler: Britiske børn må under 15 ikke længere se film med voldtægtsscener

Fremover skal man være over 15 år for at gå i biografen og se film der skildrer voldtægt og andre seksuelle overgreb i Storbritannien.

Den britiske filmcensur har nemlig besluttet at hæve aldersgrænsen fra 12 til 15 år. Det sker på baggrund af en undersøgelse blandt mere end 10.000 mennesker, som The British Board of Film Classification (BBFC) har foretaget. Undersøgelsen viser, at det er blandt de ting, der bekymrer britiske forældre mest, når de sender deres børn i biografen. BBFC har også besluttet, at aldersgrænsen skal fremgå på alle streamingtjenester i Storbritannien.

Direktøren for BBCF, David Austin,fortæller, at eksempelvis den historiske film ’The Duchess’ fra 2008 med Keira Knigtley i hovedrollen i dag ville blive udstyret med en aldersgrænse på 15 år i stedet for 12 år, som det var tilfældet dengang, fordi der er en voldtægtsscene i filmen.

»Forældrene i undersøgelsen mener, at det er for meget for 12-årige«, siger han til BBC News.

Undersøgelsen viser ifølge David Austin også, at britiske forældre er bekymrede over »seksualiseringen og pornoficeringen« af samfundet.

»De ønsker ikke, at deres børn vokser op og bliver eksponeret for for meget for tidligt men vil gerne holde fast ved deres børns barndom så længe de kan«, siger han til BBC News.