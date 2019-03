Lad bare skuespillerne snøvle løs ...: Nu får alle danske film undertekster i biografen

Landets største biografkæde, Nordisk Film Biografer, har besluttet at sætte undertekster på alle danske film.

Det oplyser DR P4 Østjylland.

En af de biografer, der er begyndt at tekste de danske film, er Nordisk Films biograf i Randers.

Her er initiativet blevet godt modtaget af biografgængerne.

»Vi har endnu ikke hørt noget negativt fra de folk, der ikke er hørehæmmede. Derfor tænker vi ikke, at de er generede af det«, siger biografchef René Jensen til DR P4 Østjylland.

»Omvendt har vi hørt fra dem, der er hørehæmmede. De er meget, meget begejstrede for det nye tiltag. Derfor synes vi, at det er en vindersag for alle«, forklarer han.

Det har dog krævet en del overvejelser i biografkæden, før man tog beslutningen om konsekvent at sætte undertekster på dansksprogede film.

»Der findes folk, som vælger film fra, hvis de er tekstede. Så det handler om at finde den rette balance«, siger Casper Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer i Danmark, til den regionale radiostation.

Hos Danske Biografer, der er en brancheorganisation for landets biografer, er formand Kim Pedersen begejstret for initiativet.

Det hjælper ikke kun de hørehæmmede, påpeger han.

»Der er folk, der klager over, at danske skuespillere snøvler på film. De siger, de har vanskeligt ved at forstå, hvad skuespillerne siger«, siger Kim Pedersen til Ritzau.

En undersøgelse har ifølge formanden vist, at kun få normalthørende biografgængere bliver afskrækket af, at der er undertekster på danske film.

»Der er 800.000 danskere, der i større eller mindre grad er hørehæmmet. Det vil da være dumt, at biograferne afviser så stor en publikumsskare«, siger Kim Pedersen.

I Høreforeningen er der stor tilfredshed med initiativet.

Landsformand Majbritt Garbul Tobberup kalder det ’fantastisk dejligt’ og noget, foreningen har kæmpet for i flere år.

»Alternativet har været en særforestilling med en tekstet udgave søndag formiddag klokken 11«.

»Vi håber, at flere biografer vil følge i Nordisk Films fodspor«, siger hun til Ritzau.

Alle danske film, der modtager støtte fra Det Danske Filminstitut, har siden 2016 været forpligtet til at lave en tekstet udgave af filmen.

Men biograferne er ikke forpligtet til at vise den tekstede udgave.

ritzau