Sandra Bullock: En film om at være mor er åbenbart en gyserfilm

Stjerneskuespilleren brugte takketale til at fortælle om den rolle, hendes børn spillede for, at hun medvirkede i Bird Box, som Susanne Bier instruerede.

»Jeg var med i filmen, fordi at mine børn spurgte mig, hvorfor jeg aldrig havde lavet noget til dem. Da Bird Box krydsede min vej, vidste jeg, at det var en historie jeg skulle være med i, fordi det handlede om familie«.

Sådan sagde stjerneskuespillerinden Sandra Bullock i går, efter at have vundet en MTV Movie & Tv Award i kategorien ’mest skræmmende præstation’ for sin præstation i den populære film.

»Og selvom mine børn ikke kan se filmen, før de er 21 år, for åbenbart er en film om det at være mor en gyserfilm, vil de vide, at når de ser den, at der intet er, jeg ikke vil gøre for dem« sagde Sandra Bullock.

»Jeg ville lade dem se, hvad det er at være en familie. Nogle gange er man født ind i en familie, nogle gange skal man finde den, og nogle gange finder den dig« sagde hun i sin rørende tale, som MTV har lagt ud på stationens hjemmeside.

Sandra Bullock har selv i 2010 og 2015 adopteret en søn og en datter, som i dag er henholdsvis 9 og 7 år gamle ifølge et interview Sandra Bullock lavede med Hello Magazine.

Bird Box havde premiere 21. december 2018 på Netflix, og blev i åbningsugen streamet over 45 millioner gange, hvilket er rekord for Netflix, oplyser selskabet selv. Filmen handler om en kvinde med to børn, som tager ud på en desperat og farlig rejse for at komme i sikkerhed, fem år efter at en bølge af selvmord har formindsket befolkningen.

Filmen er instrueret af danske Susanne Bier.

Hun fortalte også, at hendes søn efter optagelserne havde sagt »Mor, det var altså en superheltefilm jeg snakkede om. Superheltene er dem, der laver det vigtigste arbejde«.

Sandra Bullock afsluttede sin tale med at sige, at hendes søn var til stede, og at han nu endelig kunne befinde sig i samme rum som nogle rigtige superhelte, bl.a. Wonder Woman og Captain Marvel.

»Han vil nok lægge mærke til, at de alle er kvinder lige som hans mor« sagde Sandra Bullock afsluttende.

MTV Movie & TV Awards er en årlig begivenhed, hvor der bliver uddelt forskellige priser. Den første prisuddeling var i 1992. I år blev der uddelt 17 priser, og selve prisen er en forgyldt bakke med popcorn.

Blandt årets prismodtagere var Lady Gaga for rollen i ’A Star Is Born’, og Robert Downey Jr., for ’bedste helt’ som Ironman.