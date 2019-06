Var du også vild med 'Serial'? Så vil du elske HBO-serien om sagen

Flere burde følge HBO’s eksempel og lave tv med afsæt i podcasts, for der er noget fuldkommen fascinerende over at se personer, man kun har hørt om, mener Marcus Rubin efter at have set HBO-serie om den mordsag, der som podcasten ’Serial’ optog ham og millioner af andre.