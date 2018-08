'Robinson Ekspeditionen': Første afsnit af sæson 20 har det hele

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Simon Roliggaard om 'Robinson Ekspeditionen' på TV 3.

De yngste deltagere i årets ekspedition var knap født, da TV3 første gang slæbte et hold danskere til en øde ø. Det er jo sindssygt, når man lige tænker over det. Det er få programmer, der kan prale af at have kørt så længe.

Men omvendt har folkene bag ’Robinson Ekspeditionen’ også arbejdet for det. Hvor andre langtidsholdbare programmer som snart 18-årige ’Årgang 0’ på TV 2 og det 30-årige ’Søren Ryge’ på DR har haft en kæmpe gave i deres hovedpersoner, har ’Robinson Ekspeditionen’ skullet få seerne til at sympatisere med et nyt hold hvert år. Derfor har de selvsagt skullet sørge for, at alt omkring deltagerne er anderledes og alligevel så genkendeligt, at man som seer ved, hvad man kan forvente. At underholdningsværdien er garanteret.

Det er den stadig i sæson 20.

De første tre dyster er spektakulære, visuelt flotte og rigtig godt forklaret. Som seer forstår man, hvor holdene ligger i forhold til hinanden. Der er deltagere, der bliver syge, kommer til skade og kommer op at toppes. Og så gør jubilæet altså et eller andet. Er man en af dem, der har fulgt med i mange år, kan man ikke lade være med at få et sus i maven, når Jakob Kjeldbjerg åbner programmet i sine overlevelsesshorts. En familie- og/eller vennetradition har nu fået nostalgisk værdi. Sådan lader det til, at Jakob Kjeldbjerg også har det.

Måske handler ’Robinson’ ikke kun om overlevelse

Men okay, denne type programmer er bare altid svære at starte op. Når TV3 vælger at have hele 27 startdeltagere, gør de det ikke nemmere for sig selv. For de bedste programmer er ofte de sidste. Der, hvor man ved, hvem folk er, kender deres svagheder, deres styrker. Når man har valgt side og føler med dem i dødskampene og konkurrencerne om mad.

Denne gang opdeles det store antal gamle Robinson-kendisser i tre grupper: helte, skurke og de udefinerbare. Det er sjovt, fordi det påvirker deltagernes selvforståelse meget. Men det gør også, at der klippes mellem tre hold med ni deltagere på hvert, så man skal holde tungen lige i munden for at huske, hvem der er hvem.

Der er også nogle, der vil mene, at programmet er en gang poleret kommercielt realityfjernsyn. At hvis man vil se sand overlevelse, skal man se ’Alene i vildmarken’. Men måske handler ’Robinson’ ikke kun om overlevelse. For selv om det er fascinerende at se folks glæde over at lave ild, er det mest overraskende i virkeligheden, hvordan deltagerne lynhurtigt binder sig til fuldstændig ukendte mennesker. Hvor langt de går for at hjælpe hinanden med at opretholde det gode humør. Det er underholdende og samtidig livsbekræftende at se på.