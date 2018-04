Donald Sutherland nagler patriark af Joachim von Andsk tilsnit i ny HBO-serie med fantastiske kulisser Tv-serie-versionen af fortællingen om kidnapningen af milliardarvingen John Paul Getty III lever af sine billeder, sine skuespilpræstationer og en originalt afviklet fortælling.

For blot et bare måneder siden kunne biografgængere forlyste sig med Ridley Scotts ’All the Money in the World’, hans billedstærke version af historien om kidnapningen af oliemilliardæren Paul Gettys barnebarn. Den fik en del omtale, fordi den skulle have haft Kevin Spacey i rollen som den standhaftige, kunstelskende gnier, som måtte klippes ud og erstattes af Christopher Plummer i sidste øjeblik.