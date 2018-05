Cumberbatch leverer flot spil som plaget overklassedreng Tv-serie-versionen af Edward St. Aubyns autofiktive fortælling om Patrick Melrose giver en både fascinerende og fornem rundvisning i narkomanens sind – et sted mellem ’Brideshead’ og ’Trainspotting’ .

Telefonen kimer. Det er en gammeldags drejeskivetelefon, så vi ved, at vi er i en fjern fortid, hvor mennesker kommunikerede via faste linjer. Old school. Den bliver omsider taget af en velklædt ung mand, tydeligvis et medlem af den engelske overklasse at dømme efter den ulastelige diktion af the Queen’s English.