Hen over sommeren anmelder Henrik Palle på denne plads en række tv-serier, der kan medvirke til at forbedre ferien, hvis man skulle blive træt af enten badeliv, ludo eller grill og rosévin.

Orange Is the New Black. Sæson 6. Koncept: Jenji Kohan. Med bl.a. Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Uzo Aduba, Selenis Leyva, Nick Sandow og Taryn Manning. Hele sæsonen har premiere 27. juli på Netflix.

4 hjerter til ny sæson af 'Orange Is The New Black': Tiden med hygge er i fængslet er forbi. Nu er vi et grimt og mørkt sted Der er mørke både morgen, formiddag og efter frokost. 6. sæson af fængselsserien ’Orange Is the New Black’ er en dyster, men seværdig affære.