Der er noget at se frem til: Politikens anmeldere vurderer årets festivalsæson

Copenhell

Nostalgi er den gyldne tråd, der holder lædervesten sammen i heavyland.

Og derfor er bookingen af genrens ikoniske stamfader Ozzy Osbourne både uopfindsom og stensikker på samme tid. Det samme gælder svenske Ghost med deres milde og tonsermelodiske Abba-metal.

Det er – som Ozzy – lystigt, hyggeligt og ikke helt så farligt, som man kunne have ønsket. Fare finder man heller ikke i et andet hovednavn, Avenged Sevenfold, og deres amerikanske steroide hardrock. Bedre går det længere nede på plakaten, hvor et spændende navn som amerikanske Zeal & Ardor blander black metal med elementer af dyster gospel. Her venter det uventede – endelig. pj

Navne: Ozzy Osbourne, Ghost, Alice in Chains, Deftones og Avenged Sevenfold

Smukfest

Britney Spears er et perfekt Smukfest-navn. Den rette ubekymrede blanding af pop, nostalgi og fest. Trods et par historiske bangers får den playbackspillende retrætestjerne dog ikke mig til at slå en paderborndåse mod tindingen af begejstring. På en scene er hun katastrofe.

Mellem alle de danske kendinge og den rituelle veteran Tom Jones stikker Kendrick Lamar og Post Malone op. Dem er jeg lidt bekymret for. Jeg har før set superstjerner blive efterladt alene i bøgeskoven, fordi Kim Larsen Jam spillede et andet sted. sl

Navne: Britney Spears, Shawn Mendes, Rasmus Seebach, Kendrick Lamar og Post Malone

Haven

Det er kun andet år, at Haven Festivalen finder sted. Og allerede nu har de et af de programmer, jeg ser allermest frem til. Og et af de programmer med den klareste profil med deres gennemgående pionérånd.

Hvad end man skal høre Kraftwerk, Kamasi Washington, Brockhampton, Moses Summney, Den Sorte Skole eller Ariel Pink, kommer man i kontakt med musik, der søger efter at nå ud til og skubbe ved grænserne. sl

Navne: Arcade Fire, Brockhampton, Dirty Projectors, Kraftwerk og Phoebe Bridgers