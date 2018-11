Anmeldelse: Jim Lyngvilds kontroversielle udstilling på Nationalmuseet er rendyrket, lummer vikingeporno. Men det virker I Jim Lyngvilds univers er vikinger så sexede, at man ville ønske, man kunne skrue tiden tilbage, så man kunne gå til fester hos Harald Blåtand. Ved at lade Lyngvild designe Nationalmuseets nye vikingeudstillingen er der skruet gevaldigt op for underholdningsværdien og poppen. Det er kontroversielt, men det virker.

FOR ABONNENTER De kunne jo ikke slås og drikke øl hele tiden, de vikinger. Så hvad fik de mon tiden til at gå med? Tja, enten gik de til crossfit ude i Lejre, eller også gik de rundt og blærede sig med deres overdådige smykker. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind