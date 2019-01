Derfor står de, hvor de står: Forskere finder nyt spor i mysteriet om Påskeøens statuer

Påskeøernes enorme statuer har længe været omgærdet af mystik. Hvorfor er de der? Og hvilken funktion har de store menneskelignende stenfigurer haft?

Men nu er der nye spor i mysteriet, skriver Artnet. Et nyt studie viser nemlig, at statuernes placering ikke er helt tilfældig.

Hvor forskere førhen kun har kendt til statuernes rituelle rolle, har de nu fundet ud af, at de mere end 1.000 statuer også har haft en nyttefunktion. Statuerne har også været en form for pejlemærker, der har kunnet lede øens beboere i retning af ferskvand – en sjælden og værdifuld ressource på øen.

»Hvis monumenterne på Rapa Nui rent faktisk havde til funktion at afmærke territorier – ud over deres velkendte rituelle rolle – kan man bedst forklare mønstrene i deres placering med adgangen til øens sparsomme ferskvand«, lyder det ifølge forskerne bag studiet.

Forskerne kunne desuden aflive myten om, at statuerne med vilje skulle være placeret som pejlemærker for eksempelvis havne.

Stor uenighed om sten

Den nye ledetråd i mysteriet om de enorme stenmonumenter kommer efter flere måneder, hvor der har været stor diskussion om en enkelt af stenskulpturerne, der de seneste 150 år har haft hjemme på British Museum i London.

Beboerne på Rapa Nui vil have statuen tilbage til dens oprindelige hjem på øen med den begrundelse, at statuerne er hellige for dem. De anses som levende inkarnationer af øboernes forfædre og har til opgave at vogte over deres familier.

Inspektørerne fra British Museum har hidtil nægtet at levere statuen tilbage. Det gør de stadig. Museet har dog indvilligt i at gå i dialog med øens beboere, hvilket de gjorde til et møde tilbage i november. Her blev det blandt andet foreslået, at museets statue blev udskiftet med en kopi, mens den originale fik lov at vende hjem til Rapa Nui.

Borgmesteren er imod

Det er dog ikke alle beboere på Påskeøerne, der mener, at statuen skal tilbage på sin oprindelige placering.

En af dem, der er imod, er borgmesteren på Påskeøerne, Pedro Edmunds Paoa. Ifølge ham er der ingen grund til at hente en af de ikoniske statuer hjem, når de, der allerede er på øen, både er blevet »begravet, ignoreret og kasseret«.

»Fordi disse tusind (statuer red.) er lavet af vulkansten, falder de fra hinanden på grund af vinden og regnen«, siger han til Reuters.

Derfor har statuen på British Museum bedre af at blive, hvor den er, mener borgmesteren.

Han så hellere, at British Museum støttede øerne finansielt med nogle af de penge fra de omkring seks millioner mennesker, der hvert år besøger museet. På den måde ville Påskeøerne være i stand til at vedligeholde de statuer, der allerede er på øen.

Hvad der skal ske med den omdiskuterede statue, er endnu uvist, men repræsentanter fra British Museum har accepteret at deltage i endnu et møde – denne gange på Påskeøerne.