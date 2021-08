84-årig excentrisk millionær med kampvogn og kanon i kælderen slipper for fængsel. Men ikke for straf

En 84-årig tysk våbensamler skal sælge sin kampvogn og en antiluftskytskanon, men slipper med betinget fængsel.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa, efter at der er faldet dom i den langstrakte sag.

Sagen begyndte i 2015, hvor tysk politi fandt de tunge våben hos manden - herunder en funktionel Panther-kampvogn i kælderen.

Hvad der skulle have været en kort undersøgelse, endte med at vare flere dage, da politiet fandt store mængder våben på ejendommen.

Ud over kampvognen og antiluftskytskanonen fandt politiet ifølge dpa en torpedo, en morter, maskingeværer, rifler, maskinpistoler og mere end 1000 patroner.

Det krævede 20 mand at få den omkring 40 ton tunge kampvogn væk fra ejendommen.

Den viste sig at være fuldt funktionsdygtig, selv om mandens advokat i 2015 sagde, at den var ødelagt i kamp, og at han ville kræve erstatning.

I stedet er det endt med, at han har fået en bøde på 250.000 euro, inden for to år skal finde et museum til at aftage de tungeste våben og har fået en betinget straf på ti måneders fængsel ved retten i Kiel.

Købt på en skrotplads

JydskeVestkysten har tidligere beskrevet manden som en ’excentrisk millionær’, der var mistænkt for at have skjult kunst, der blev stjålet af nazisterne under 2. verdenskrig.

Det var ikke tilfældet, men politiet fandt altså andet, da det undersøgte sagen.

Manden har tidligere forklaret, at han havde købt kampvognen af en skrotplads i England i 1977. Han har efterfølgende restaureret den i en grad, så den virker igen.

Panther-kampvognen var en af Nazitysklands tungeste kampvogne og blev indsat fra 1943. Den var udstyret med den uhyre effektive 88-millimeter kanon, der med sin høje mundingshastighed kunne matche den russiske T-34 kampvogns panser.

Der blev bygget omkring 6000 Panther-kampvogne under 2. Verdenskrig, der blev brugt på østfronten, på vestfronten efter D-dag og i Ardenneroffensiven i december 1944.

ritzau