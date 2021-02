De højreorientede stemte imod, men nu bliver den sidste statue af Franco væltet i Spanien

Egentlig kan det undre, at det ikke er sket tidligere. Men 45 år efter at spanske Francisco Franco døde i 1975, er den sidste statue af den mangeårige diktator blevet væltet og fjernet fra spansk jord, skriver BBC.

Det skete i den lille spanske enklave på den nordafrikanske kyst, Melilla. Kun det stærkt højreorienterede parti Vox i Melilla stemte imod fjernelsen af Franco.

General Francisco Franco ledte Spanien med hård hånd fra sin sejr i den spanske borgerkrig i 1939 og frem til sin død som 82-årig i 1975. Under kampen mod republikanerne i borgerkrigen fik han og hans fascistiske parti, Falangen, støtte fra både Hitler og Mussolini.

Foto: Jesus Blasco de Avellaneda/Ritzau Scanpix

Franco slog i sit mangeårige diktatur hårdt ned på politiske modstandere og benyttede både tvangsarbejde, koncentrationslejre og henrettelser for at beholde magten i sit militærregime.

Elena Fernandez Trevino, der er medlem af nationalforsamlingen i Melilla, kalder dagen for fjernelsen af Franco-statuen for en »historisk dag«.

»Den var den eneste tilbageværende offentlige statue i Europa, der hyldede en diktator«, siger hun til BBC.

Tilhængerne af statuen i Vox-partiet har omvendt argumenteret med, at statuen er rejst for at hylde Francos indsats i 1920’erne i Spaniens kamp mod berberne i Marokko. Statuen blev først rejst i 1978, tre år efter Francos død.

Spanien var meget længe om at tage et egentlig opgør med Franco og anerkende de rædsler, som mange mennesker i Spanien blev udsat for under hans regime. Først i 2007 blev ’lov om historisk hukommelse’ vedtaget, og den gav taberne i den spanske borgerkrig og ofrene for Francos militærregime oprejsning.

Siden er statuerne af diktatoren blevet fjernet en efter en.