Du tror, du ved, hvad Stockholmsyndromet handler om. Det gør du ikke

Verden og sproget er fyldt med fraser, begreber og historiske henvisninger, som de fleste af os reelt ikke kender baggrunden for. Tag ordet ’stockholmsyndromet’ om gidsler, der ender med at få sympati og loyalitet over for deres gidseltagere. Hvad har den svenske hovedstad egentlig med det at gøre – og hvor meget hold i ideen er der?

Eller det berømte fængselsforsøg på Stanford Universitet, hvor en gruppe studerende blev inddelt i fangevogtere og fanger, og det hele på rekordtid gik grassat. Fangevogterne fandt på de mest absurde ydmygelser, og flere fanger måtte forlade forsøget, fordi de brød sammen på få dage. Men hvor meget sandhed er der i den etablerede fortælling, og hvor meget er en slags myte, der er vokset op? Er Stanford-forsøget virkelig et bevis på, at civilisationen lynhurtigt bryder sammen, og at de fleste af os er nogle sadistiske sataner, hvis vi får lov?

Det er den slags temaer, som de to amerikanske journalister Sarah Marshall og Michael Hobbes udforsker i deres sniksnakkende podcast ’You’re Wrong About’.