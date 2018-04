Folkene bag Aarhus 2017: Kulturhovedstaden har været en succes Aarhus 2017 vil blive set som et vellykket kulturhovedstadsår, både økonomisk, socialt og kulturelt, siger kulturhovedstadens administrerende direktør.

FOR ABONNENTER

Tre-fire måneder efter at kulturhovedstaden i Aarhus lukkede og slukkede, fremlagde sekretariatet i går en rapport med en foreløbig vurdering af et år med fokus på kulturen, og måske ikke så overraskende betegnede kulturhovedstadsårets ledelse 2017 som en succes. Men der er tal og målinger bag påstandene, understregede både formanden for Fonden Aarhus 2017 og kulturhovedstadens administrerende direktør, da de lagde deres friske Epinion-målinger og en ny Cowi-rapport frem: