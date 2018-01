Den er stadig ikke en pibe. Men nu er den offentligt domæne René Magrittes surrealistiske værker, herunder det berømte 'Ceci n'est pas une pipe', er blevet offentligt eje.

Det tager sin tid, før kunst kan blive offentligt domæne, og bestemmelserne herom varierer fra land til land. I nogle lande – bl.a. i flere nationer inden for EU – tager det 70 år, inden et værk bliver offentligt eje. I andre lande tager det kun 50. Det sidste gælder f.eks. Canada, New Zealand og mange asiatiske og afrikanske lande.

Når du nu over disse linjer kan se det berømte maleri ’Billedernes bedrag’, er årsagen, at belgieren René Magrittes surrealistiske værker også er blandt de frigivne. Andre kunstnere, forfattere o.l., hvis arbejde også er givet fri den 1. januar i år, er den franske maler Pierre Bonnard, den tyske forfatter Hans Fallada, Alice B. Toklas, som var Gertrude Steins elskerinde, samt den amerikanske bestsellerforfatter Winston Churchill.

Sidstnævnte skal i øvrigt ikke forveksles med den engelske politiker og statsmand af samme navn.

Vores ’pibe’ er kun en pibelignende form på et lærred, en illusion i overstørrelse

Magritte døde i 1967. I kraft af motiver, som ofte er logisk umulige og derfor tankevækkende, har hans malerier skubbet til både minimalismen, konceptkunsten og pop-art. Billedet af piben, som ifølge påskriften ’Ceci n’est pas une pipe’ netop ikke er en pibe, figurerer ofte i sprogteoretiske afhandlinger. Magritte skelner skarpt mellem et billede og så den genstand, som vises i billedet, og de to skal ikke forveksles, for i et billede er meget muligt, som ikke er det i virkeligheden.

Til gengæld har billeder også deres begrænsning. Den pibe, som optræder i Magrittes maleri, kan man f.eks. ikke fylde med tobak, tænde ild til og så ryge, som man ville ryge en almindelig cigar. Vores ’pibe’ er kun en pibelignende form på et lærred, en illusion i overstørrelse. Til gengæld kan man hænge den på en væg i et kunstmuseum.