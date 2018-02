Kunstner mistænker Kendrick Lamar for at stjæle hendes værk Den længe ventede superheltefilm 'Black Panther' er blevet udråbt som en hyldest til sortes rettigheder og ligestilling. Men nu viser det sig, at der måske gemmer sig lidt malurt i frihedsbægeret.

Det hele begyndt med et opkald. Flere af den afrikanske kunstner Lina Iris Viktors venner, havde set hendes værker i Kendrick Lamars musikvideo 'All The Stars'.

Det troede de i hvert fald. Derfor ringede de for at sige tillykke.

Selv på hjemmesiden Okay Africa havde man skrevet en artikel, der fremhævede alle afrikanske referencer i videoen fra soundtracket til filmen 'Black Panther'.

»Arbejdet og indflydelsen fra den britisk-liberiske kunstner Lina Iris Viktor kan tydeligt ses«, står der i Okay Africas artikel over et billede fra en scene i musikvideoen, som de troede, at hun havde bidraget til.

Sagen er bare den, at Lina Iris Viktor aldrig har givet tilladelse til, at den længe ventede superheltefilm måtte bruge hendes værker i forbindelse med filmen.

Kendrick Lamar under mistanke

Derfor anklager den britisk-liberianske billedkunstner nu holdet bag filmen for at have brugt en scenografi, der læner sig lige lovlig meget op af noget, der ligner hendes værker, skriver The New York Times.

Det drejer sig om en 20 sekunders passage i musikvideoen til 'All The Stars'. Her bevæger Kendrick Lamar sig forsigtigt rundt i et guldbeklædt rum mellem fem afrikanske kvinder, som ligeledes er klædt i gyldne farver.

(Se sekvensen 3 minutter inde i videoen).

Ifølge kunstneren selv minder det til forveksling om værker fra hendes udstilling 'Constellations'. Derfor er 'Black Panther' og Kendrick Lamar nu endt i en sag om ophavsrettigheder.

»Hvorfor gør de det? Det her er et etisk spørgsmål, for hele filmen hævder at handle om sort empowerment, og afrikansk elegance - det er hele konceptet bag historien. Og på samme tid stjæler de fra en afrikansk kunstner«, siger Lina Iris Viktor til The New York Times.

Holdet bag 'Black Panther' skulle angiveligt have spurgt om tilladelse til at bruge hendes værker, hvilket hun i sidste ende besluttede at afvise. Det fremgår af et brev, som er sendt fra Lina Iris' advokat til chefen for Kendrick Lamars pladeselskab, Top Dawg Entertainment, skriver New York Times.

Ifølge avisen har ingen af de anklagede parter ønsket at udtale sig om affæren.