Saudierne kommer til at se på kunst for 400 milliarder Saudi-Arabien vil bruge enormt beløb på kunst, kultur og underholdning. Ekspert i Saudi-Arabien kalder det en nødvendig udvikling og fornyelse af landet.

Der sker noget i Saudi-Arabien.

Landet, der ellers mest er kendt for at pumpe olie for milliarder op af undergrunden, for at være hjemland for de to hellige byer, Mekka og Medina, og for sit strenge og ultrakonservative islamiske styre, er tilsyneladende ved at indrette sig efter en mere moderne verden.

Det saudiske kongedømme har med kronprins Mohammed bin Salman al-Saud som drivkraft gennemført en række reformer og lempelser, som mange ville have anset for helt utænkelige for få år siden.

Efter 35 års forbud har landet nu tilladt biografer igen og forventer i 2030 at have 300 biografer med tilsammen over 2.000 lærreder. De første biografer åbner i løbet af de kommende måneder.

Der vil fortsat være hård censur af indholdet i biograferne, så det ikke strider mod de religiøse dogmer, men selve det at se film anses ikke længere for at være i strid med islam.

Styret har også lempet nogle af landets meget strenge begrænsninger for den kvindelige del af landets godt 30 millioner indbyggere.

Styret vil nu tillade, at de kører bil. Og kvinderne, der ellers skal spørge mænd om lov til det meste, må også selv bestemme, om de vil have et kørekort.

Ligesom kvinderne også har fået lov til at studere og gå til lægen uden først at skulle have tilladelse fra deres mand.

Middelklassen kommer ud

I 2015 fik kvinder stemmeret til kommunalvalg og mulighed for selv at stille op til valgene.

De har også fået mulighed for dyrke sport og bliver endda lukket ind til fodboldkampe på de store stadioner i landet.

Og nu har styret så meddelt, at det vil bruge 64 milliarder dollars, små 400 milliarder kroner, på kunst, kultur og underholdning de næste 10 år.

Ifølge lektor Jørgen Bæk Simonsen fra Københavns Universitet, der er ekspert i Saudi-Arabien og Mellemøsten, har kronprinsen og styret erkendt, at det er nødt til at udvikle og forny landet, hvor 70 procent af befolkningen er under 35 år gamle.

»Den saudiske middelklasse kommer ud, tager uddannelser i andre lande og har et kendskab til verden, som deres forældre ikke havde. Kronprinsen er klar over, at man er nødt til at imødekomme ønsket om forandringer«, siger han.

Og noget af det, som saudierne kan opleve andre steder i verden, og også i nabostater som Dubai, er masser af underholdning og kultur.

»Min vurdering er, at kronprinsen og hans rådgivere har erkendt, at der skal være kulturelle tilbud, som kan tilfredsstille det behov, den yngre befolkning har«, siger Jørgen Bæk Simonsen.

Graffiti i Mekka

Allerede i 2018 har styret annonceret 5.000 kulturelle begivenheder i landet, hvor det blandt andet bliver muligt at opleve Cirque de Soleil, operasangeren Andrea Bocelli og popgruppen Maroon 5.

Der er annonceret musikfestivaler, som er åbne for begge køn, lige som graffiti og offentlige kunstinstallationer er begyndt at dukke op selv i det ellers så konservative Mekka.