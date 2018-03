Topløs pige med hvid hund stjæler billedet i rost portrætudstilling

FOR ABONNENTER

orleden kunne vi læse, at hver femte PFA-kunde har følt sig psykisk belastet på grund af stress inden for de seneste to uger. Det er et alvorligt tal, og andre undersøgelser bekræfter det. Der er ingen tvivl om, at mange mennesker føler sig ekstremt presset, og flere af dem skriver ind til Politikens debatsider med indlæg som ’Vores jagt på effektivitet tager livet af os’, ’Hjælp os børnefamilier, inden vi segner af stress’ eller ’Jeg får kvalme af konkurrencesamfundet’.

En del af disse peger på, at arbejdsmarkedet stiller stadig større og større krav, men problemet med dette fokus er, at den kun meget dårligt understøttes af fakta.

Danskerne har ifølge OECD den bedste balance mellem arbejdsliv og fritid, vi arbejder i gennemsnit betydeligt mindre end andre her i verden, vi har aldrig brugt så meget tid på vores børn, som vi gør nu, vi har aldrig haft så meget fritid, samtidig med at vi aldrig har talt så meget om, at vi har travlt.

Udlændinge konstaterer lamslået, at arbejdspladsen er støvsuget for folk efter kl. 16.00 i virksomheder, hvor det er mere sandsynligt, at chefen bekymrer sig om, at du arbejder for meget, end at du arbejder for lidt. Et eller andet stemmer ikke.