Medusa med slangehåret har mange ansigter: Fra et monster med hugtænder til engel og femme fatale På udstillingen ’Dangerous Beauty: Medusa in Classical Art’ på Metropolitan Museum of Art i New York kan man frem til 2019 se et bredt udvalg af afbildninger af den græske mytologis slangehårede Medusa.

Med slanger i håret og hugtænder som et vildsvin bliver hun et monster. Som halshugget af den græske helt Perseus sørger hun over verdens dårskab.

Med bløde lokker bliver hun en engel, men der er noget med det stærke, insisterende blik, og vi ved fra græske myter, at den, der ser på hende, bliver til sten, så hun er også en forførende farlig femme fatale.

Og i en moderne verden, der søger tilbage i tiden efter arketyper og urfortællinger, lokker hun som modefirmaet Versaces logo med luksus.

Græsk mytologis slangehårede Medusa har mange ansigter, og med udstillingen ’Dangerous Beauty: Medusa in Classical Art’viser Metropolitan Museum of Art i New York frem til 2019 et udvalg af afbildninger på antikke krukker, figurer og dekorationer som her fra en stang fra en stridsvogn.

Edvard Munch, der har haft syndige forførersker som tema, er repræsenteret med tegninger og grafik, og museet minder om, hvordan medierne spinder videre på myten med dæmoniserende fremstillinger af kvinder som Angela Merkel og Hillary Clinton.

Medusa blev slagtet mere bogstaveligt. Poseidon forgreb sig på den smukke, unge pige i Athenes tempel, og ifølge Ovid blev Athene rasende og forvandlede Medusa til et uhyre.

Perseus huggede hovedet af hende ved listigt at iføre sig oldtidens version af Harry Potters usynlighedskappe og et spejlblankt skjold. Så slap han for at se den stærke kvinde i øjnene.