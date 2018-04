Udstilling med marinemaleren Anton Melbye er et interessant genbesøg af den danske guldalderkunst Marinemaleren Anton Melbye levede ikke op til guldalderens strenge krav, men det afholder ikke Den Hirschsprungske Samling fra at udstille en af datidens helt store stjerner.

Havet er ikke blåt. Det er rødt som vin, det er persille– og petroleumsgrønt, nogle steder brunt som varm chokolade. I Anton Melbyes marinemalerier er maleriets flade skulpturelt dansende, og bølgerne i billederne danner kløfter og landskaber og vilde rytmer.

No wonder, at han i sin samtid var internationalt feteret som repræsentant for det ypperligste, maleriet til havs havde at byde på. Han må have stirret længe på havet, fået det helt ind i sine øjne. Han har sejlet på det, og han har oplevet det i alle dets vejrforhold. Det giver mening, at en maler, som maler havet, også har sejlet på det.

Lige så populær han var i udlandet, ligeså lunken var man over for hans kunst i hjemlandet. Han passede ikke ind i den danske stil og brød med lærermester Eckersbergs rene linjer og diktum om at male det, som findes foran øjnene. Melbye rodede rundt med alt for meget følelse, alt for meget fortælling, alt for meget af det, som senere skulle blive til symbolismen. Det var man ikke helt med på i Danmark, og Melbye blev derfor grupperet i afdelingen for de ’europæiske’ eksponenter for den danske guldalder – de danske malere, som blev lige lovligt inspireret af blandt andet tyske kunstnere som Caspar David Friedrich.











’Mod Fjerne Horisonter. Anton Melbye – 200 år’. Den Hirschsprungske Samling. Indtil 17. juni.

Denne modstand mod Melbyes stil, i kombination med det faktum at han rejste ud i verden og boede – Hamburg, Paris, ture til Konstantinopel – har bevirket, at mange af hans billeder findes i udlandet og i særdeleshed i Tyskland, hvorfra en del af værkerne på udstillingen er hentet. Men også tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung var med på Melbyes storladne marinebilleder, og man har på museet en fin samling af hans værker, der danner udgangspunkt for denne den første solopræsentation af maleren nogensinde på dansk jord.

Foto: Den Hirchsprunske Samling En stor del af Anton Melbyes malerier forestiller foruden hav og skibe også skyformationer og himmelens farver. Som her i maleriet 'Havneparti' fra 1841.

En stor del af Anton Melbyes malerier forestiller foruden hav og skibe også skyformationer og himmelens farver. Som her i maleriet 'Havneparti' fra 1841. Foto: Den Hirchsprunske Samling

Det burde i sig selv være nok til et gedigent udstillingsscoop med denne første solo i malerens hjemland, og så er udstillingens timing yderligere begrundet med 200-året for kunstnerens fødsel.

En kamp gennem bølgerne

Og sådan er det med denne slags kunsthistoriske udstillinger. Der er en del, der skal forklares og sættes i sammenhæng og i historisk passepartout og perspektiv. Personligt er jeg vild med den trend, som tegner sig i Danmark i disse år, hvor man genbesøger guldalderkunsten og den grad af nationalitetsopbyggelse og dermed eksklusion, som historisk anskuet har været en central del af guldalderprojektet. Nivaagaards udstilling med outsideren Ditlev Blunck var et smukt eksempel herpå. Ordrupgaards udstilling med værker fra Sct. Croix og Sct. Thomas af Anton Melbyes broder, Fritz Melbye, var også et ekstremt interessant blik på den danske guldalder. Og det er denne udstilling også.