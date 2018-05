Sønderjysk borgmester håber, at nyt Olafur-værk vil trække folk fra hele verden til havnen Den dansk-islandske kunster Olafur Eliasson har leget med nye cirkulære figurer som er blevet til 'Tidsringe' og placeres i Sønderborg.

Solen på Tate Modern i London var rund. Regnbuen på kunstmuseet ARoS er rund. Med Cirkelbroen i København fortsatte Olafur Eliasson legen med den cirkulære figur uden begyndelse eller ende, og nu får havnen i Sønderborg seks store ’Tidsringe’, også udført af den dansk-islandske kunstner.

Ringene, der er skabt til byens nye havneplads, Bitten & Mads Clausens Plads, og er en gave fra fonden af samme navn, vil kunne ses både fra land og ude fra Als Sund, når installationen står klar.

I forvejen har Olafur Eliasson udsmykket kultur- og videnshuset Alsion med en ’Music Wall’ af glaserede keramikfliser inden døre og en over syv meter høj ’Alssund Pavillon’ udenfor ved sundet.

Et tredje Eliasson-værk, ’Kaleidoscopic Forest’, som sammen med de andre værker af kunstneren skulle have udgjort en Olafur Eliasson-park ved Alsion, blev for et par år siden opgivet på grund af prisen.

Med fondsgaven får Sønderborg nu alligevel et værk af kunstneren, bare på den anden side af Als Sund: Gennem tidsringene på østsiden af sundet kan man kigge over på Alsion og pavillonen overfor.

Tidscirkler giver vores øjne en mulighed for at lege Erik Lauritzen, Sønderborgs borgmester

En anden international stjerne, arkitekten Frank Gehry, har med sin helhedsplan for Sønderborgs havn indtænkt pladsen med ringene som et byrum i forbindelse med en længere havnepromenade.

I Sønderborg satser borgmester Erik Lauritzen på, at folk fra ind- og udland vil komme til Sønderjylland både for at opleve alt det, der sker ved havnen, og for at se det nye Olafur Eliasson-værk, når det står klar. Kunstneren selv lægger vægt på, at ringe ikke »har noget punkt, hvor man kan stoppe op og hvile sit blik«. Derfor pirrer de synet, siger han:

»Tidscirkler giver vores øjne en mulighed for at lege – giver os en mulighed for at slippe vores sædvanlige målrettethed og i stedet opleve glæden ved at følge kunstværkets kurvede former«.