Jonah Freeman & Justin Lowe: Scenario in the Shade. Kunsthal Charlottenborg. Til 12 aug.

Dobbeltanmeldelse: De spektakulære totalinstallationer på Charlottenborg gør sig lækkert til. Men hvad er det, de vil fortælle os? De rumlige installationer fra to New York-baserede kunstnere skal transportere os frem og tilbage i tiden. Men det er lidt utydeligt, hvad kunstnerne egentlig vil sige om vores samtid. Samtidig ender Julian Rosefeldts hypede 'Manifeste' som en to og og alt for teatralsk bearbejdning af det politiske manifest.