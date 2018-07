Ny fotoudstilling: En sømand ville måske tro, at den skildrede en besværlig finsk form for striptease

Saksen er et af de elementer, der forbinder værkerne af de to fotografer ifølge Maria Kjær Themsens forord. De to andre er kvinden og klædet. I ’Ripples’ har Hilla Kurki fotograferet sig selv siddende på gulvet iført et klædningsstykke: en lang sort kjole. Over et forløb på 25 kontinuerte eksponeringer viser dette værk, hvordan kunstneren – billede for billede – klipper sin nøgne krop fri af kjolen med en saks. Hvorfor? En sømand ville måske tro, at billedserien skildrede en besværlig finsk form for striptease. Det er ikke tilfældet, i denne kontekst ville en sådan tankeforbindelse føles plat. Serien er udslag af et sorgarbejde, og den sorg, der er tale om, er omskrevet til en gennemdokumenteret handling. Fra teksten på væggen og i kataloget ved vi noget, som billederne ikke selv kan fortælle os: nemlig, at den sorte kjole har tilhørt Hilla Kurkis søster, og denne søster er død. Hun udgør ikke længere en del af Hilla Kurkis liv, og noget tilsvarende må gælde for den beklædning, der engang har været hendes. Heller ikke den hænger længere ved Kurki. Nu skrælles den af. Tilbage er blot erindringen. Men også erindringens nærvær er en oplevelse, der vil forsvinde. Med tiden.

Samme idé ligger bag ’Patchwork (Shedding Skin)’, med den forskel at her er nogle af de i alt 36 optagelser blændede. De er sorte firkanter i en fortælling, der ligeledes har klædet og afklædningen som tema. Et andet forløb fastholder en påklædning: Hilla Kurki hyller sig ind i et tæppe, der på samme måde har tilhørt afdøde, og langsomt, i takt med sine bevægelser og billedseriens tegneserieagtige forløb, bliver hun skjult.

Det er en absolut en smagssag, om man tænder på udstillingens billeder. Jeg må indrømme, at uden at blive stimuleret eller opmuntret følte jeg mig fængslet og fascineret. Det er værker, der på et følelsesmæssigt plan har været svære og besværlige at frembringe. Derfor vil de også være svære og besværlige at komme overens med.