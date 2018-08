Fup for 2,9 milliarder kroner? Verdens dyreste maleri er måske slet ikke malet af da Vinci Mindre end et år efter maleriet 'Salvator Mundi' blev solgt som verdens dyreste maleri til 2,9 milliarder kroner, sår en professor fra Oxford nu tvivl om, hvorvidt portrættet overhovedet er malet af Leonardo da Vinci.

Tilbage i november vakte det stor opsigt, da maleriet 'Salvator Mundi' (Verdens Frelser) blev solgt på en auktion i New York for 450 millioner dollar - svimlende 2,9 milliarder kroner.

Årsagen til, at Abu Dhabis Kultur- og Turistministerium valgte at lægge så mange penge på bordet, var, at 'Salvator Mundi' er sat til at være et af omkring en snes kendte malerier fra Leonardo da Vincis hånd.

Ifølge den britiske professor og kunsthistoriker Matthew Landrus fra Oxford Universitet er det dog forkert. Det skriver avisen The Guardian.

Landrus, der har skrevet flere bøger om den italienske maler, opfinder, arkitekt, forfatter, ingeniør m.m., er nemlig overbevist om, at det er en af da Vincis assistenter Bernadino Luini, som har malet det ekstremt dyre maleri.

»Det her er et Luini-maleri. Ved at kigge på de forskellige udgaver af Leonardos studerendes arbejde, kan man se, at Luini maler præcis på den måde, man ser i 'Salvator Mundi«, siger Matthew Landrus til The Guardian.

Han mener, at mellem 5 og 20 procent af maleriet er af da Vinci, men at Luini altså har stået for resten af arbejdet.

»Jeg kan bevise, at Luini malede størstedelen af det maleri. En sammenligning mellem Luinis malerier med 'Salvator Mundi' ville være bevis nok«, siger Matthew Landrus.

Matthew Landrus sammenligner 'Salvator Mundi' med et andet af Luinis malerier, 'Jesus mellem lægerne', der hænger på The National Gallery i London.

Landrus er dog ikke den eneste, der er usikker på, om da Vinci står bag maleriet. Den tyske kunsthistoriker Frank Zöllner fra universitetet i Leipzig har sagt, at 'Salvator Mundi' kunne være et »produkt af høj kvalitet fra Leonardos værksted«.

Tilbage i 1900, da kunstsamleren Francis Cook købte 'Salvator Mundi', blev maleriet også sat til at være lavet af Luini. Senere, i 1958, da det blev videresolgt for 45 pund, troede man, det var da Vinci-eleven Giovanni Antonio Boltraffio, der havde malet det. I 2005 blev det under en auktion i New Orleans købt af galleristen og samleren Robert Simon for mindre end 10.000 dollar.

Indtil 2011 var det således tilskrevet Boltraffio, før konservatorer fik det restaureret og senere hen udstillet på National Gallery som et værk af Leonardo da Vinci.