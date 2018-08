Willumsen mener at have købt en ægte Leonardo da Vinci! Misforholdet mellem tekst og udstilling er ikke bare irriterende, men også karakteristisk for udstillingen 'Ekkorum' Kunstnernes kunstkøb kan afsløre meget, men det er bare ikke det, udstillingen ’Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger’ på J.F. Willumsens Museum handler om, selv om det er det, den lover. I stedet handler det, igen, mest om kuratoren.

En kunstsamling kan fungere som et selvportræt af samleren, og hvis den, der samler, selv er kunstner, ligger det ligefor at kigge efter ligheder mellem de værker, vedkommende har erhvervet sig, og dem, kunstneren selv skaber.

Blandt de mange kunstsamlende kunstnere finder man Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958), Bertel Thorvaldsen (1770-1844) og Asger Jorn (1914-73), der desuden har det tilfælles, at de alle tre har deres eget museum.

Men hvor både Thorvaldsens og Jorns samlinger af andre kunstneres værker til daglig indgår i udstillingerne på deres respektive museer, har Willumsens samling været gemt væk på lager.

Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger. J.F. Willumsens Museum, Frederikssund. Til 30. december

Det har Willumsen først og fremmest sig selv at takke for, får man syn for på dele af den aktuelle udstilling på J.F. Willumsens Museum. Frejdigt tilskriver Willumsen således de værker, han har købt, til kunsthistoriens største stjerner som Rembrandt, Tizian og Goya.

Skal man tro Willumsen (og det skal man ikke!), er der i hans samling flere værker af Giorgione, der indtil sin tidlige død i 1510 udførte så få værker, at man i dag kun regner omkring en snes malerier for stensikre Giorgioner.

Selv om udstillingens overskrift lægger op til, at der er en korrespondance, en udveksling eller et ekko af samlingerne i de tre kunstneres værker, er det heller ikke det, man præsenteres for

På samme vis tilskriver Willumsen ethvert værk med en mørkere baggrund til Rembrandt, og selv om også museer verden over har været lidt for rundhåndede, når det kom til at sætte navnet Rembrandt på diverse malerier, skriger Willumsens tilskrivelser til himlen.

Intet under, at Willumsen blev gjort til grin, da han udstillede sin samling i København, for selv i hans egen samtid, hvor der var en smule mere plads til håbefulde bud på kunstneren bag værket, kunne man se, at den var helt gal.

Her er der faktisk stof til en spændende undersøgelse og udstilling med indbygget mulighed for at se nærmere på forholdet mellem kopier og originale værker.

Mildest talt optimistiske tilskrivninger

Det sker bare ikke her. Og selv om udstillingens overskrift, ’Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger’, lægger op til, at der er en korrespondance, en udveksling eller et ekko af samlingerne i de tre kunstneres værker, er det heller ikke det, man præsenteres for.

Bag kurateringen af udstillingen står kunstneren Christian Vind, der i sin egen kunstneriske praksis, kort fortalt, arbejder med kollager i videste forstand. Han sammensætter således allerede eksisterende billeder og objekter på nye måder og undersøger, om de derved kan få nye betydninger.

Det lykkes da også fint for Vind i en sal med udvalgte værker fra Jorns samling, der alle kredser om krig. Her er det godt set af Vind at inkludere et af Lucio Fontanas gennemhullede værker, selv om det næppe var kunstneres oprindelige intention at pege på krigens rædsler.

Men for det meste går det mindre godt, som når skiltningen til en sal fortæller, at Willumsen fokuserede på at opkøbe tegninger af anonyme eller relativt ukendte kunstnere, mens man på væggene finder endnu flere mildest talt optimistiske tilskrivninger, idet Willumsen blandt andet mener at have købt en ægte Leonardo da Vinci!

Dette misforhold mellem tekst og udstilling genfindes adskillige steder, og det er ikke bare irriterende, men grundlæggende karakteristisk for hele udstillingen.

Den skulle således slet ikke hedde ’Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger’, for det handler hverken om Thorvaldsen, Willumsen eller Jorn.

Det handler om Christian Vinds kunstneriske praksis, der dog heller ikke får lov at folde sig fuldt ud.

Museet tør tilsyneladende hverken give kuratoren helt frie hænder eller melde klart ud, hvad det er for en udstilling, man viser. Og ender derfor med en udstilling, der sætter sig sært mellem to stole, hvor man hverken får en fornemmelse af forholdet mellem kunstnere og samlinger eller bliver præsenteret for en udstilling af Christian Vind, hvor kuratoren er i centrum og benytter sig af andres værker til at skabe sit eget.