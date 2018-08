Gotisk swing i vestsjællandske kirker: I Mørkøv er Fanden en nuttet hornspiller, taget direkte ud af 'Bennys badekar'

FOR ABONNENTER

Jeg står og kigger på et billede, som er en del af Undløsemesterens absolut mesterlige udsmykning af kirkeskibets to hvælvinger i Undløse Kirke på Midtsjælland. Vi er 30 minutters kørsel syd for Holbæk og dermed ikke langt fra min barndoms gader og den socialrealistiske mørtel i min opvækst. Det er i denne del af landet, hvor dialekten dobbeltstøder deruda-a. Og så er det en del af landet, jeg personligt forbinder med snævre horisonter og ungdommens homofobiske overgreb, der efterlod mig skamfuld over at have for meget jazz i hofterne, for meget vibrato på stemmen.