Du skal selv lege med på ny udstilling: Brøler løverne, fordi de bliver angrebet af brødet, der klæber sig til deres kød og brusende manker? Nina Beier inviterer til associationsleg, og selv om det tager tid og mentale kræfter at lege med, så er der al mulig grund til at gøre det, for her er potentiale til eftertanke.

FOR ABONNENTER Lad det være sagt med det samme: Selv om Nina Beiers værker har været vist så prestigefulde steder som Centre Pompidou i Paris, Londons Tate Modern og Power Station of Art i Shanghai, er det ikke nogen let udstilling, der venter i Kunstforeningen Gl. Strand. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind