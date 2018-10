Se billederne: Efter Anden Verdenskrig forsøgte de italienske fotografer at finde mening ... i det meningsløse Efter krigen begyndte italienske fotografer at fange hverdagens små øjeblikke fra nye perspektiver. Som en fotografisk frigørelse og et forsøg på at finde mening i det meningsløse.

Grene rakte op mod himlen, da de cyklede forbi. I landsbyen svævede sydlandske sørgekoner hen over brostenene med deres solforskrækkede silkehvide hud.

Et sted, hvor sød nikotinrøg blandede sig med den fugtige varme, mens unge italienere råbte om kap. Svært var det at se, men alt var forandret. I hvert fald set gennem en kameralinse.

Foto: © Eredi Mario Giacomello, courtesy Howard Greenberg Gallery, New York

Efter Anden Verdenskrig forsøgte italienske fotografer at løsrive sig fra faglige traditioner for at skabe noget nyt. Resultatet blev reportagebilleder, små fastfrosne øjeblikke fra italienernes hverdag fra 1945 til cirka 1965.

Særligt August Cantamessa fra Torino har eksperimenteret med humor og livets strabadser i portrætteringen af efterkrigstiden.

Foto: © Archivio Augusto Cantamessa, courtesy Bruna Genovesio and Patrik Losano

Alle fotograferne, som f.eks. også Carlo Bavanogli, der vandrede rundt i Rom og tog billeder af arbejderklassen, var besat af at finde ud, hvordan det italienske folk egentlig havde det, hvorfor de begyndte at lege med perspektiver og motiv. Som en slags fotografisk frigørelse og et forsøg på at finde mening i det meningsløse.

Motiverne får nyt liv i udstillingen ’The New Beginning for Italian Photography: 1945-1965’ på Howard Greenberg Gallery i New York. Udstillingen kan ses frem til d. 10. november, og et mindre udvalg kan ses på The Guardian.