Lemmerz, Nielsen og Hein: Ny udstilling med nogle af landets allerstørste billedhuggere peger ikke rigtig nogen nye steder hen Tina Maria Nielsen, Christian Lemmerz og Jeppe Hein udstiller hver for sig rigtig gode værker på Den Frie, men udstillingen med de tre modtagere af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat peger måske lidt for trygt på etablerede kræfter i stedet for ungdommen.

