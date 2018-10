Nyt studie: Kritikere af EU foretrækker realistisk kunst En ny undersøgelse af britiske vælgeres kunst-smag viser, at Brexit-tilhængere stritter imod impressionistkunst.

De, der vil forlade det europæiske fællesskab, foretrækker kunst med realistisk præg. Og de, der går ind for EU, kan bedst lide impressionistisk kunst, hvor motiverne ikke nødvendigvis ligner virkeligheden.

Det viser en ny undersøgelse, foretaget af sociologer fra Oxford Universitet og citeret i The Guardian.

I november sidste år bad de over 3600 repræsentativt udvalgte briter om at tage stilling til otte billeder.

Billederne var opdelt i fire par, hvert par bestod af et realistisk maleri af blandt andre Thomas Kinkade og Michael Klein og et impressionistisk præget af malere som Francis Bacon og Mark Rothko, og interviewpersonerne skulle tage stilling til, hvilket billede de foretrak.

Herudover skulle de svare på, om de havde stemt for eller imod Brexit, og resultatet var statistisk signifikant og korrigeret for forskelle i køn, alder og uddannelse:

De, der havde stemt for udmeldelse af EU, var 20 procent mere tilbøjelige til at foretrække realistisk kunst end de, der ønskede at blive. De foretrak nemlig tydeligvis impressionistiske penselstrøg i stedet.

Personlig holdning

De tre sociologer hæfter sig også ved, at det ikke spillede ind, om personerne stemte til venstre eller højre.

Ifølge lederen af studiet, Noah Carl, illustrerer undersøgelsen i højere grad forskelle på en mere generelt konservativ eller liberal indstilling til forhold i livet.

For eksempel er Brexit-tilhængere ikke i nævneværdig grad mere højreorienterede, når det kommer til økonomi, men de er betydeligt mere konservativt indstillede, hvad for eksempel dødsstraf og forholdet til indvandrere angår.

Sociologerne har ikke nogen forklaring på studiet, lyder det i The Guardian.