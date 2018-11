Kunsthistorien skrives om i London: Nu handler det ikke om mandlige genier, men om moderne parforhold. Fra Picasso til Frida Kahlo Stor udstilling i London forsøger at skrive den moderne kunsthistorie om.

Anmelderen i The Sunday Times (det er en mand) jubler: »Hvilken fremragende ide med denne udstilling. Ved at fokusere på par snarere end enkeltpersoner har Barbican Art Gallery fundet en ny måde at arrangere og forstå kunst på. Den gamle historie, som udstillingen netop ønsker at gøre op med, er jo den, der ser udviklingen af den moderne kunst som et stafetløb udelukkende for mandlige genier«.

Udblik På denne plads skriver Politikens anmeldere på skift om et udenlandsk værk eller kulturbegivenhed, der har vakt opsigt eller debat.

Nu optræder således Pablo Picasso sammen med Dora Maar, Frida Kahlo sammen med Diego Rivera, Federico García Lorca sammen med Salvador Dalí, mens forfatteren Virginia Woolf optræder hele to gange, dels sammen med ægtemanden Leonard Woolf, dels sammen med elskerinden Vita Sackville-West. Par, trekanter, heteroseksuelle, homoseksuelle, aseksuelle, platoniske ... plus det løse.

En kunstudstilling til tiden? Det må man sige, hvis man – netop som The Sunday Times’ kunstkritiker Waldemar Januszcak gør – ser kunstværkerne i lyset af alle disse intime (avantgarde-)relationer, cirka 50 stykker, og dermed også ud fra køn, klasse, seksualitet, psyke og politisk overbevisning.

Billedhuggeren Auguste Rodin er for eksempel ikke længere at betragte som et gammelt svin, og den unge Camille Claudel ikke længere at betragte som hans talentfulde offer; begge er her lige gode om at fyre op under hinanden – og op under hinandens værker. Kærligheden overvinder alt, og det bliver ikke smukkere.

Men så er der jo lige anmelderen i The Guardian (og det er en kvinde!), som overhovedet ikke kan se fidusen ved udstillingen: »Præmissen er samarbejde, og dagsordenen ligeværdighed, især mellem mandlige og kvindelige kunstnere«, skriver Laura Cumming og går så ellers i gang med sin 2-stjerners nedlægning af både kunst og kærlighed. For det første, og hvad angår det ligeværdige, har hun pænt svært ved at se samlingen af surrealister – »Kvinderne er notorisk nøgne, mens mændene altid er påklædte; det er jo som én stor gang ’Frokost i det grønne’«.

Dalí og Lorca er som sagt blevet parret, skønt der højst er tale om spekulation, mener Laura Cumming, ligesom Frida Kahlo og Diego Riveras tumultagtige og også smertefulde historie som elskere og samarbejdspartnere havde fortjent langt mere plads på udstillingen. Selv om det er det mindste.

»Det er virkelig svært at se det ligeværdige samarbejde mellem Picasso og modellen Maar«, og om samarbejdets kunst mellem Marcel Duchamp og skulptøren Maria Martins: »Deres kreative samarbejde synes endnu mere spinkelt, medmindre man vælger at tælle alle de gange, han tog afstøbninger af hendes kønsorganer«.

Modern Couples. Art, Intimacy and the Avantgarde. Barbican Art Gallery, London. Til 27. jan. Læs videre på: www.barbican.org.uk