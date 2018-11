»Kunst kan ikke eksistere uden frihed«: Israelske kunstnere brænder værker af i protest mod kontroversiel lov Israels kulturminister har fremsat lovforslag om, at offentlig støtte kan tages fra kunstnere, der ikke er loyale over for Israel. Det har vakt protester blandt landets kunstnere.

Kunst. I protest mod et lovforslag fra Israels kulturminister, Miri Regev, valgte flere israelske kunstnere i søndags at brænde deres kunstværker af i Tel Aviv. Miri Regevs lovforslag vil give både hende og finansministeren ret til at indstille støtten til kunstnere og institutioner, der ikke anerkender Israel som en demokratisk og jødisk stat. Ligesom kunstnere og kulturinstitutioner, der laver værker, som angriber staten Israels symboler – f.eks. det israelske flag eller den israelske hær – kan fratages støtten. Forslaget har skabt voldsom harme og protest blandt kunstnere og andre centrale figurer i det israelske kulturliv, der mener, at regeringen vil forsøge at censurere kunsten. Tegneren Zeev Engelmayer og kunstneren Oren Fischer stod derfor bag aktionen i søndags, hvor de også opfordrede andre kunstnere til at deltage. Og på den store plads Kikar Hamedina i det centrale Tel Aviv satte en række kunstnere ild til deres værker som ofre for loven, skriver flere israelske og internationale medier. Under aktionen blev både tegninger og romaner afbrændt. »Kunst kan ikke eksistere uden frihed. I det øjeblik nogen dikterer, hvad du skal, er det ikke længere kunst, men propaganda«, sagde Zeev Engelmayer til den israelske avis Haaretz i forbindelse med afbrændingen. Tidligere har kunstneren Itay Zalait opsat en skulptur af kulturminister Miri Regev i Tel Aviv i protest mod lovforslaget. Lovforslag udsat Og nu er forslaget løbet ind i problemer. Det stod foran 2. og 3. afstemning, men blev i mandags udsat på ubestemt tid, fordi det snævre flertal bag forslaget vakler. Den tidligere forsvarsminister Lieberman, der leder et af partierne i regeringskoalitionen, har meddelt, at partiet kun vil støtte forslaget, hvis man samtidig indfører strengere straffe, heriblandt dødsstraf, for terrorister. Også finansminister Moshe Kahlon har meddelt, at medlemmerne af hans parti vil blive stillet frit ved afstemningen, skriver den israelske tv-kanal i24News. Dermed smuldrer flertallet for det kontroversielle lovforslag, og derfor er afstemningerne blevet udskudt.