Nekrolog: Var der en dansk kunstner, der både turde undersøge, udfordre, kritisere og forsvare maleriet, var det Troels Wörsel

Billedkunstneren Troels Wörsel er død, 68 år gammel. Han var født i 1950 i Aarhus.

Allerede i 1970’erne begyndte man at lægge mærke til ham på den københavnske kunstscene og i kunsthistoriske kredse.

For han havde skarpe og stærke meninger både om billedkunsten og det hjemmegroede danske kunstliv, som han endnu var en del af. Det varede dog ikke længe.

For som en af de første unge kunstnere i sin generation flyttede han i 1974 til Tyskland for at bosætte sig i München. Senere rykkede han videre til Köln, og fra 1997 fordelte han sit liv og sin arbejdsindsats mellem denne midttyske industri- og messeby og så den italienske by Pietrasanta, som ellers mest har tiltrukket billedhuggere.

Men Troels Wörsel var maler, men som sådan en konsekvent oprører mod alle maleriske konventioner, der måtte føles som en arv fra fortiden. Efter en start, hvor konceptkunsten og Marcel Duchamp nok havde fået ham til at tvivle på billedets udviklingspotentiale og fremtid, malede han sig alligevel frem til et nyt maleri, som i sit tonefald både var hensynsløst, holdningspræget og ikke mindst hans eget.

Der var træk af det formelle maleri i indsatsen, men også træk af det ’vilde’ eller heftige maleri, som i den grad lå i tiden.

Grundlaget for et maleri kunne være citater, f.eks. fra serie vinetiketter. Men etiketterne var som sådan kun en anledning, aldrig et mål eller en hensigt. På en måde forblev Troels Wörsel at være den kritiske konceptkunstner, der i sit projekt som maler ikke var bange for at optræde i en næsten ekspressionistisk forklædning, og hans seneste billeder var ikke mindre dobbelttydige end hans tidlige.

Et tålmodigt og kritisk blik kunne godt afsløre den grad af bevidsthed og kontrol, der skjulte sig bag en tilsyneladende rå malerisk gestus. For hans billeder var gerne flotte og selvsikre, men på en rå og pågående måde og præget af storbyens mentalitet.

Foto: Camilla Stephan Malerier af kunstneren Troels Wörsel på Galleri Susanne Ottesen i København.

Var der en dansk kunstner, der både turde undersøge, udfordre, kritisere og forsvare maleriet, var det ham. Troels Wörsel er repræsenteret i en række offentlige samlinger herunder Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, ARoS, Aarhus, Statens Museum for Kunst, København, Moderna Museet, Stockholm, Kiasma, Helsinki, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Pompidou, Paris og MoMA, New York.

Af større soloudstillinger kan man fremhæve den, som han i 2008 viste på Statens Museum for Kunst, København. Året før havde den Den Danske Pavillon på Venedig Biennalen haft bud efter ham. At han så tidligt havde valgt at bosætte sig i udlandet, medførte ikke, at han blev glemt eller marginaliseret herhjemme.

Han bevarede kontakten til dele af det danske kunstliv gennem sine udstillinger hos Galleri Susanne Ottesen. I 1995 tilkendte Kunstakademiet ham Eckersberg Medaillen – og ni år senere Thorvaldsen Medaillen. Hvis der stadig var nogen, der tvivlede på formatet, blev disse tvivlere stillet over for endnu et modargument, da Wörsel i 2003 vandt Carnegie Art Award. Men noget af det gode ved Wörsel var, at den form for hæder aldrig bed på ham. Hans maleri forblev resistent over for både modgang og medgang.

Det sidste hang sammen med hans behov for at demonstrere integritet. Troels Wörsel var først og fremmest sin egen.