blå bog

Pipilotti Rist

Født 21. juni 1962 i den schweiziske by Grabs ved Rhinen med det borgerlige navn Elisabeth Charlotte Rist. Uddannet fra Universität für angewandte Kunst i Wien og Schule für Gestaltung i Basel.

Ud over på Louisiana, som var det første museum, der i 1996 købte et af hendes værker, indgår Rist i dag i de faste samlinger på bl.a. Moma og Guggenheim i New York.