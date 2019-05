Hvad ville Louvre være uden 'Mona Lisa'?: Leonardo er den største. I al fald lige her og nu

FOR ABONNENTER

Medmindre man har været bortrejst til et meget fjernt rejsemål, ved man, at verden – eller en temmelig stor del af den – for nylig fejrede 500-året for Leonardo da Vincis død 2. maj 1519. Det vil sige, vi fejrede ikke rigtig dagen. Vi markerede den. For man fejrer vel ikke, at nogen har været død, uanset hvem og hvor længe.