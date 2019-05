Dansk mesterfotograf har kæmpet med svær sygdom: Han portrætterer sig selv i mørke trækroner og visne blomster

FOR ABONNENTER

Uanset om alle gør det, nemlig tager billeder, er det vanskeligt at være fotograf på den måde, som Per Bak Jensen er det – og altid har været det. Nemlig som billedkunstner. Det vanskelige ved processen er, at man altid skal have en hensigt med det motiv, som indlemmes i kameraets hukommelse. Det skal ikke blot fortælle noget om den virkelighed, der befinder sig foran kameraet. Det skal også fortælle om den virkelighed, dvs. den personlighed, der står bag det. Det er aldrig ligegyldigt, hvad man vælger at fokusere på. For på en måde er alle gode fotografier indirekte selvportrætter.