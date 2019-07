Stor udstilling i London åbner med 30 års kunst af dansk verdensstjerne: Tate Modern viser Olafur Eliasson som en da Vinci for det nye årtusinde

Blå bog

Olafur Eliasson

Født i København15. januar 1967 af islandske forældre, opvokset i Danmark og på Island.

Hans værker omfatter i Danmark blandt andet den 150 meter lange rundgang ‘Your Rainbow Panorama’ på toppen af kunstmuseet ARoS i Aarhus (2011) og ’Cirkelbroen’ i Københavns inderhavn (2015).

Repræsenterede Danmark på Venedig Biennalen i 2003 og viste udstillingen ’Riverbed’ i 2014 på Louisiana, samme år som han på Rådhuspladsen i København udstillede sin første version af værket ’Ice Watch’ bestående af isklumper fra Grønland.

Internationalt kendt for blandt andet installationen ‘The Weather Project’(2003-04) på Tate Modern i London og ‘The New York City Waterfalls’(2008) omfattende fire monumentale vandfald i East River og havnen i New York. Vandfaldene kostede cirka 81 mio. kroner.



Med sit arkitekturfirma, Studio Other Spaces, har han skabt Fjordenhus i Vejle og arbejder blandt andet på en tilbygning til Berliner Philharmonie.

