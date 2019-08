Kig op! Svævende luftballoner skal tale naturens sag

Luftballon af særligt spejlende stof svæver rundt over over 100 områder i Massachusetts i USA, hvor en fond arbejder for at beskytte statens natur.

Når en luftballon svæver over himlen, brydes hvælvet oftest af skrigende gul-orange farver eller store sponsorbogstaver, så der ikke er tvivl om, hvem der flyver deroppe i det blå.

I Massachusetts, USA, har den amerikanske kunstner Doug Aitken valgt at opgradere den gængse luftballon en anelse.

Hans 30 meter høje ballon er lavet af et spejlagtigt materiale udviklet i samarbejde med Nasa, så den i løbet af dagen kan reflektere landskabet under sig. Og til en omgang aften- og natflyvning er der syet led-lys ind i materialet, som kan lyse i forskellige mønstre og farver.

Kunstværket ’New Horizon’ flyver rundt i nogle af de 100 områder i Massachusetts, der tilhører fonden The Trustees, som arbejder for at beskytte naturområder i staten.

Ved ballonens stop har der blandt andet været koncerter med kunstnere som islandske Jónsi (fra Sigur Rós), slackersangskriveren Mac DeMarco og den hypede Moses Sumney.

Doug Aitkens opgave lød på at lave et værk, som passer til naturen i de beskyttede områder. Her kunne luftballonen tilpasse sig mange steder.

»Jeg fik den idé at lave et kunstværk, der kunne rejse, være nomadisk, og som kunne ændre sig løbende«, siger Aitken til designmediet Dezeen.

Det kan godt være, at Johnny Madsen i 1982 sang, at han hellere ville sidde i en flyvemaskine. Måske ville han i 2019 foretrække en luftballon på øen Martha’s Vineyard, et yndet turistmål for velhavere. Lige noget for Johnny Madsen.