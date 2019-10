Hyldest eller hærværk: Banksy har plukket blomsterne på van Goghs solsikker

Det er sjældent, at kunstnere maler blomster, der er visnet. Men netop Banksy er god til at gøre det, de andre aldrig gør. I Silkeborg er det gået ud over van Goghs solsikker. Her er Museum Jorn vært for en udstilling, hvor den kunstneriske indsats består i at gøre noget ved andre kunstneres værker.