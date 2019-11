Fire hjerter: Banksy står i gæld til en 142 cm høj alkoholiseret adelsmand

Blå bog

Henri de Toulouse-Lautrec

1864-1901. Stammede fra Albi i Languedoc og fra en af Frankrigs ældste og mægtigste adelsfamilier. Han var sikkert også endt højt på strå, hvis ikke den indgiftede adelsfamilie havde skænket ham en nedarvet knoglesygdom i dåbsgave, så han allerede inden sit 14. år brækkede begge lårbensknogler og blev handikappet på livstid. Han blev ikke højere end 142 cm.

For Toulouse-Lautrec betød hans fysiske nedtur to ting. Han blev nærmest opgivet af sin virile og naturelskende far, grev Alphonse, og han blev overbeskyttet af sin mor, grevinde Adle, som var hans første model.

Der er dem, der mener, at kunstneren simpelt hen måtte løse førsteklassesbillet til dødsruten for at frigøre sig fra dem begge. Det var adelsmandens oprør mod sin adelige baggrund.

Vis mere