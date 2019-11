Museum vil kun købe værker af kvindelige kunstnere i 2020

Automatisk oplæsning Beta

Ud af omtrent 95.000 værker i Baltimore Museum of Arts faste samling er kun de fire procent skabt af kvindelige kunstnere.

Det har museet nu besluttet sig for at lave om på, og begyndelsen på det bliver et år, hvor de udelukkende vil erhverve værker af kunstnere, som »identificerer sig selv som kvinder«.

Kvindeåret begynder ved årsskiftet.

Det skriver museet i en pressemeddelelse.

2020 er 100-året for (nogle) kvinders valgret i USA og en god anledning til at begynde at se på nogle af de skævheder, museets samling har, udtaler Baltimore Museum of Arts direktør, Christopher Bedford, i pressemeddelelsen.

»Det er sådan, man skaber opmærksomhed og forandrer en institutions identitet«, siger han:

»Man køber ikke bare et enkelt billede af en farvet, kvindelig kunstner og hænger det på væggen ved siden af et maleri af Mark Rothko. For at korrigere for århundreders ubalance må man gøre noget drastisk«, siger han.

Det er ikke alene indkøbspolitikken, som ændrer sig til næste år. Også alle museets udstillinger vil enten udelukkende være med kvindelige kunstnere eller behandle kvinder i kunst som tema.